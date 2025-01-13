شكرا لقرائتكم هل تُفرض رسوم جمركية على الشحنات الشخصية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه تُفرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شامل رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة.

الإجراءات والرسوم

وقالت الهيئة عبر منصة إكس ردًّا على استفسارات في هذا الشأن: إنه لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكن تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: هنا، كما يمكن الاطلاع على دليل الخدمة للبحث في الرسوم الجمركية.

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ولفتت إلى أنه يتم فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي على جميع الواردات قدره (0.15%) من قيمة البضاعة شامل رسوم الشحن والتأمين، وذلك بحد أدنى 15 ريالًا وبحد أقصى 500 ريال، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.

المنفذ الجمركي

وأشارت إلى أنه: لا تستغرق الشحنة مكتملة المستندات والمستوفية للشروط أي وقت يذكر في المنفذ الجمركي، كما أن عملية التخليص الجمركي مسؤولية الناقل حيث يتم إنشاء البيان الجمركي وإرفاق المستندات من قبل المخلص الجمركي التابع للناقل.