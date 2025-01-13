شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تستدعي أكثر من 14 ألف جهاز إنذار حرائق لخلل فني يهدد السلامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 14019 جهاز إنذار حرائق يحمل العلامتين التجاريتين SIMPLEX وAUTOCALL، وذلك للطرازات Xenon وLED المصنوعة في عامي 2021 و2022.

وجاء هذا الاستدعاء بسبب وجود خلل في شريحة الذاكرة بالجهاز، قد يؤدي إلى عدم استجابة جهاز أو أكثر لنظام إنذار الحريق.

وهذا الخلل يمنع إصدار التنبيهات البصرية أو الصوتية عند نشوب حريق، مما يزيد من احتمالية وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ودعت الوزارة جميع العملاء الذين يملكون الأجهزة المتأثرة بالتواصل مع الشركة المصنعة لترتيب موعد مع فني معتمد لإجراء الفحص والإصلاحات اللازمة مجاناً.