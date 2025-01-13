هل يوجد فحص دوري للسمع؟.. "المجلس الصحي" يجيب

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محمد بن مسعود - الدمام - قال "المجلس الصحي السعودي" في منشور له على منصة "إكس" إنه يُفضَّل القيام بفحوصات السمع دوريًّا، وخصوصًا في حالات مُعيَّنة، تشمل وجود تاريخ عائلي لفقدان السمع، لا يرتبط بالتعرُّض للضوضاء.

وتشمل الحالات أيضًا: العمل في بيئة عمل صاخبة، والمشاركة في أنشطة أو هوايات صاخبة، وأخيرًا تناوُل أدوية تجعل الشخص أكثر عُرضة لفقدان السمع.

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