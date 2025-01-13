شكرا لمتابعة خبر عن مشهد رائع لسيول في شعيب حريملاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شكلت السيول مشهدا رائعا في شعيب حريملاء بالرياض، وذلك بالتزامن مع الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وتجمع عدد من المواطنين لرؤية هذا المشهد الرائع الذي زينه أيضا سحب وينبعث منها ضوء القمر.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الرياض.

وأضاف أن الأمطار ستطال أيضا أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية.

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