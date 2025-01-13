شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح الموقف حال تقديم الطلب بعد 10 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 يناير سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ الشخص باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر مارس.

إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

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الدخول على موقع حساب متابعات الخليج 365

الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية

إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا

إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا

إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب متابعات الخليج 365 على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب متابعات الخليج 365 من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي

فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك

الضغط على “استعلام”

إدخال رقم الهوية الوطنية

الضغط على “بحث”

سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

مركز الاتصال الموحد:

الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.

اختيار اللغة العربية.

اختيار خدمة “حساب متابعات الخليج 365”.

اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.