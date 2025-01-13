شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 17 ألف معلمة على الفنون الموسيقية في رياض الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أدوات مبتكرة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم عن انطلاق التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج تأهيل معلمات رياض الأطفال للتدريب على مهارات الفنون الموسيقية، وذلك تحت إشراف هيئة الموسيقى وضمن إطار استراتيجية تنمية القدرات الثقافية.ويهدف البرنامج إلى بناء بيئة تعليمية داعمة تسهم في تمكين الأجيال القادمة من تطوير مهاراتهم الإبداعية، بالإضافة إلى تعزيز دور التربية الموسيقية في تنمية وعي الأطفال وصقل مهاراتهم الفكرية والحسية. كما يعمل البرنامج على إبراز دور الفنون الموسيقية كمكون رئيسي في دعم الاقتصاد الإبداعي بالمملكة.تشمل المرحلة الثانية تدريب 17 ألف معلمة على مدار ستة أسابيع، حيث من المقرر أن تبدأ الدفعة الأولى من التدريب في بداية شهر مايو من عام 2025. ويأتي هذا البرنامج استكمالاً للجهود المشتركة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لتطوير القطاع التعليمي وتزويده بأدوات ثقافية مبتكرة.ودعت الوزارتان جميع المعلمات الراغبات في المشاركة إلى التسجيل عبر منصة “روضتي”، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج الطموح الذي يسهم في تعزيز البيئة التعليمية والإبداعية للأطفال.