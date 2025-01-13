هاري وميغان يفتحان قصرهما للمتضرّرين من حرائق كاليفورنيا

شوهد الأمير هاري وميغان ماركل وهما يقدّمان يد المساعدة لضحايا حرائق الغابات في لوس أنجلوس حيث قام دوق ودوقة ساسكس بزيارة مركز مؤتمرات باسادينا، وتوزيع المواد الغذائية والإمدادات على المتضرّرين من الحرائق المدمّرة.

وأظهر الزوجان، اللذان يقيمان على بعد حوالي تسعين ميلاً شمال مونتيسيتو، التزامهما بدعم مجتمعهما خلال هذا الوقت الصعب.

خصص هاري وميغان بعض الوقت للقاء عمدة باسادينا فيكتور جوردو، حيث أعربا عن امتنانهما لرجال الاستجابة الأولية، بما في ذلك رجال الإطفاء وضباط الشرطة. وتحدّث رئيس البلدية جوردو عن أفكاره حول الزيارة قائلاً: “لقد كان من الرائع أن يأتي الناس إلى هنا ويلتقوا بأفراد الاستجابة الأولية والأشخاص المتضرّرين” وأشار أيضًا إلى أن وجود هاري وميغان “رفع بالفعل من معنويات المستجيبين الأوائل”.

وبالإضافة إلى لقاء المسؤولين والضحايا، انضم هاري وميغان إلى الشيف خوسيه أندريس، مؤسس مطعم World Central Kitchen، في محطات الطعام لشكر فرق الإغاثة على جهودهم.

وتضمنت زيارة الزوجَين أيضًا ملعب روز بول، حيث قوبل ظهورهما بحفاوة بالغة. حافظت ميغان وهاري على مستوى منخفض من الاهتمام من خلال ارتداء أقنعة وقبعات البيسبول. وفي وقت سابق من اليوم، قاما بزيارة مجهولة إلى مطبخ وورلد سنترال، حيث قدّما الطعام إلى جانب عمّال الإغاثة.

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وتأتي جهودهما وسط تقارير تفيد بأن هاري وميغان فتحا قصرهما في مونتيسيتو للأصدقاء والأحباء الذين أجبروا على الإخلاء بسبب حرائق الغابات.

وفي بيان تناول الأزمة، أعرب الزوجان عن قلقهما العميق إزاء الدمار الذي خلّفته الحرائق، والتي أدّت إلى نزوح الآلاف وتدمير المجتمعات.