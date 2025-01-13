تنوّع مسرحي يجمع نجوم الكوميديا العرب على مسارح “موسم الرياض”

شهد موسم الرياض ٢٠٢٤ إقبالًا كبيرًا على عروضه المسرحية المتميزة التي تألقت بتنوعها وثرائها الفني، حيث استضافت نخبة من نجوم المسرح والدراما العربية الذين قدّموا عروضًا استثنائية نالت إعجاب الحضور وحققت نجاحًا لافتًا.

حيث انطلقت العروض بمسرحية “طالبين القرب” التي عُرضت من ٢٢ أكتوبر حتى ٢ نوفمبر على مسرح بكر الشدي، بمشاركة النجمين حسن البلام وداود حسين، وحققت حضورًا واسعًا. تلتها مسرحية “قلبي وأشباحه” التي أقيمت من ٢٩ أكتوبر لمدة خمسة أيام، على مسرح محمد العلي، والتي أبدع في بطولتها مي عزالدين وعمرو يوسف، حيث لاقت استحسان المتابعين لما حملته من دراما مشوقة.

كما لاقت مسرحية “إس إس هانم” التي عُرضت من ٧ إلى ١١ نوفمبر على مسرح محمد العلي نجاحًا باهرًا بعودة قوية من النجمة المصرية القديرة إسعاد يونس بعد غياب سنوات عن المسرح، والنجم محمد ثروت، فيما أبهرت مسرحية “آخر رحلة” التي استمرت من ٧ إلى ١٦ نوفمبر على مسرح بكر الشدي الحضور بأداء النجم الكويتي طارق العلي الكوميدي المميز، إضافة إلى إسماعيل سرور وأحمد العجيرب.

وفي نهاية نوفمبر، تألقت مسرحية “ألف تيته وتيته” من ٢٢ إلى ٢٦ نوفمبر على مسرح محمد العلي بمشاركة أكرم حسني وبيومي فؤاد، وتبعها العرض المميز لمسرحية “شمس وقمر” من ٢٨ نوفمبر إلى ٢ ديسمبر على مسرح بكر الشدي، التي شاركت في بطولتها منة شلبي وبيومي فؤاد.

أما في ديسمبر، فقد جذبت مسرحية “حاوريني يا كيكي” التي قُدمت من ٤ إلى ٨ ديسمبر على مسرح محمد العلي بمشاركة من النجمة القديرة هالة صدقي ودينا الشربيني، تلتها مسرحية “الورثة” من ٩ إلى ١٣ ديسمبر على مسرح بكر الشدي بمشاركة أحمد العونان، وعدد من النجوم السعوديين والكويتيين، والتي أضافت طابعًا فكاهيًا شيقًا للموسم.

وواصلت العروض نجاحها مع مسرحية “مشيرة الخطيرة” التي عُرضت من ١٨ إلى ٢٢ ديسمبر على مسرح محمد العلي من بطولة النجمة القديرة ليلى علوي وبيومي فؤاد، اللذين شكلا ثنائياً ناجحاً خلال العامين الماضيين في عدة أعمال سينمائية.

قبل أن تُختتم فعاليات ديسمبر بمسرحية “الباشا” من ٢٥ ديسمبر إلى ٢ يناير على مسرح بكر الشدي، والتي تألق فيها النجم الكبير كريم عبدالعزيز والنجمة هنا الزاهد بأداء استطاعا فيه إبهار الحضور الذي ملأ جنبات المسرح في جميع العروض.

وفي يناير، افتُتحت العروض بمسرحية “مكسرة الدنيا” من ٣ إلى ٧ يناير على مسرح محمد العلي، التي شاركت فيها دنيا سمير غانم ومحمد ثروت وقدمت للحاضرين تجربة كوميدية مميزة.

بالإضافة إلى مسرحية “الطيبين” في الفترة من ٦ إلى ١١ يناير على مسرح بكر الشدي من بطولة أشرف عبدالباقي وأوس أوس ومحمد عبدالرحمن ومصطفى خاطر، التي لاقت تفاعلاً واسعًا.

وانتظر الجمهور مساء (الأحد) انطلاقة مسرحية “البقاء للأصلع” من إبداع الثنائي المميز شيكو وهشام ماجد بمشاركة عدد من النجوم منهم مي كساب، وأحمد فتحي وأوس أوس، ومن تمثيل وإخراج أوتاكا.

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وتميزت عروض موسم الرياض ٢٠٢٤ بتقديم مزيج متنوع من الكوميديا والدراما والتشويق، مما أسهم في استقطاب شرائح واسعة من المهتمين بالفنون، وأكد مكانة الرياض كوجهة ترفيهية رائدة في المنطقة.