شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» يطلق تجريبيا بوابة الخدمات الإلكترونية "eSAMA" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الإطلاق التجريبي لبوابة الخدمات الإلكترونية "eSAMA"، والتي تتيح للأفراد من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والجهات الحكومية الوصول لخدمات البنك المركزي إلكترونيًا.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن إطار إستراتيجية البنك المركزي السعودي للتحول الرقمي، لأتمتة الخدمات المقدمة للأفراد والجهات، في بوّابة رقمية موحدة وآمنة. 23 خدمة إلكترونية تضم البوابة في المرحلة الأولى من الإطلاق 23 خدمة إلكترونية، أبرزها خدمة طلب ممارسة حقوق أصحاب البيانات الشخصية، وطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية، إضافة إلى طلب الدخول إلى المصرفية المفتوحة، وطلب عدم الممانعة على المناصب القيادية، على أن يتم إطلاق المزيد من الخدمات تباعًا.

وتستهدف بوابة الخدمات الإلكترونية "eSAMA" تقديم الخدمات إلكترونيًا بديلًا عن الطرق التقليدية في تنفيذ المعاملات، بما يعزز من تجربة المستخدمين المتمثلة في سرعة الإنجاز وسهولة الوصول وحماية البيانات باستخدام أحدث التقنيات.

ويمكن الوصول إلى "eSAMA"عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي من خلال الرابط من هنا.