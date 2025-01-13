شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 13-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الإثنين، 13 يناير 2025 12:00 ص

ننشر سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين 13-1-2025، مسجلا فى البنك المركزى 61.63 جنيه للشراء، و61.84 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل سعر 61.85 جنيه للشراء، 62.35 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك المركزى المصرى

61.63 جنيه للشراء. 61.84 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك الأهلى المصرى

61.85 جنيه للشراء. 62.35 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك مصر

61.85 جنيه للشراء. 62.35 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك الإسكندرية

61.55 جنيه للشراء. 62.35 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.83 جنيه للشراء. 62.60 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك العقاري

61.85 جنيه للشراء.

62.35 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترلينى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

61.63 جنيه للشراء 62.41 جنيه للبيع

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