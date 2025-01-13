اليونيسف توزع مساعدات طارئة لأطفال الحديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

بدأ مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحديدة، أمس، توزيع الدفعة الأولى من المساعدات النقدية الطارئة المخصصة للأطفال الذين يواجهون ظروفاً حرجة، وذلك ضمن مشروع حماية الطفل الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

ويهدف البرنامج إلى تحسين أوضاع الأطفال المعرضين للخطر، وتوفير الحماية لهم من خلال نظام إدارة الحالة التابع لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

وقال عادل مكرشب، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في الحديدة: إن 70 طفلاً سيستفيدون من هذه المساعدات النقدية الطارئة في هذه المرحلة.

وأشاد مكرشب بالدور الذي تلعبه «يونيسف» في حماية الأطفال وتأهيلهم، مؤكداً أهمية استمرار هذه التدخلات لدعم الأطفال وضمان مستقبل أفضل لهم وتعزيز دورهم في المجتمع.