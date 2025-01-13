مبادرات بلدية لاستخدام مخلفات الهدم في مشاريع الطرق

شرعت العديد من الأمانات في تنفيذ مبادرة الهيئة العامة للطرق باستخدام مخلفات البناء والهدم في الخلطات الأسفلتية بعد إعادة تدويرها واختبارها، إذ تسهم هذه التقنية الجديدة في إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء التي تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات ريال سنويا، وخفض استهلاك العناصر الأساسية لمواد البناء.

خفض التكاليف

تسهم هذه الخطوة، في معالجة تحديات عدة؛ منها تقليل الرمي العشوائي، إضافة إلى خفض التكاليف المرتبطة بنقل المواد من مناطق بعيدة ذات جودة مماثلة، كما أن إعادة استخدام هذه المواد يعزز الاستدامة البيئية ويدعم التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية.

استدامة المشاريع

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، نجاحها في إعادة استخدام المواد الناتجة عن ترميم المباني في طبقات الأساس للطرق، واستخدمت الأمانة، الحصويات المستخرجة من خرسانة المباني المهدمة فلترًا حصويًا في مشاريع الطرق الجارية، تشمل طبقة أساس حجري، وطبقة تحت الأساس، وطبقة قاعدة، مع إلزام المقاولين بتطبيق ذلك في العقود بنسبة 30% من المواد المستخدمة دعمًا لاستدامة المشاريع وتقليل الأثر البيئي.

حاضرة الدمام

شملت مشاريع أمانة المنطقة الشرقية أحياء في محافظة الخبر، ومدينة الدمام، والظهران، إذ تم إعادة استخدام المواد في أول شارع بضاحية الملك فهد بمدينة الدمام، وطريق الملك سعود بالحي الأول والثاني والسادس بمساحة تبلغ 910000 متر مربع، وحي الراكة بمدينة الخبر بمساحة تبلغ 8100 متر مربع، إضافة إلى شوارع أخرى بحاضرة الدمام.

استدامة واستقرار

كانت الهيئة العامة للطرق نفذت لأول مرة سفلتة الطرق باستخدام مخلفات البناء والهدم في الخلطات الإسفلتية بعد إعادة تدويرها واختبارها بمركز أبحاث الطرق التابع للهيئة في محافظة الأحساء كأول منطقة تجرى عليها التجربة والأولى على مستوى العالم، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والمركز الوطني لإدارة النفايات «موان».

وتسهم هذه التقنية الجديدة في إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، التي تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات ريال سنويًا، وخفض استهلاك العناصر الأساسية لمواد البناء مما سيجعل البيئة أكثر استدامة واستقرارًا.