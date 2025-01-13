الامارات | الخس الذهبي.. نسخة معززة بالفيتامينات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد الخس أحد أشهر الخضراوات الورقية من حيث الأكل والزراعة والفائدة الصحية، وعادةً ما يضاف الخس إلى العديد من الأطباق، مثل: السلطات، والوجبات الخفيفة، والسندويشات...

ونجح علماء في إسبانيا في تصنيع "خس ذهبي" جديد يحتوي على عناصر غذائية أكثر بـ 30 مرة من الخس الأخضر العادي، بحسب ما نشره موقع "New Atlas".

وقام فريق من معهد أبحاث البيولوجيا الجزيئية والخلوية النباتية "IBMCP" مؤخرًا بتعديل الخس وراثيًا لتعزيز قيمته الغذائية، وعلى وجه التحديد، قاموا بزيادة مستويات مضاد الأكسدة المسمى بيتا كاروتين، والذي يستخدمه الجسم لصنع فيتامين A، الذي يعد مهمًا لصحة الرؤية ووظيفة المناعة ونمو الخلايا، والذي يُعتقد أنه يحمي من مرض الزهايمر وأمراض القلب إلى جانب بعض الأمراض الأخرى.

لون ذهبي مذهل

ويتواجد البيتا كاروتين عادة بكميات كبيرة في الخضروات مثل الجزر والقرع والبطاطا الحلوة. إن اللون البرتقالي هو السمة المشتركة بين هذه الخضراوات، والخس الجديد ليس استثناءً.

وتؤدي كميات كبيرة من البيتا كاروتين إلى صبغ الأوراق بلون أصفر مذهل، ومن هنا جاء لقب الخس الذهبي.

وكانت مستويات البيتا كاروتين في أوراق الخس الذهبي أعلى بنحو 30 مرة من تلك الموجودة في الخس العادي.

كما أن المواد المضادة للأكسدة أكثر قابلية للوصول بيولوجيًا، مما يعني أن الجهاز الهضمي يمكنه استخراجها بسهولة أكبر من الطعام.

تقنيات التكنولوجيا الحيوية

وقال مانويل رودريغيز كونسيبسيون، الباحث الرئيسي في الدراسة: "لقد نجح فريق العلماء في إنتاج وتجميع بيتا كاروتين في حجرات خلوية لا يوجد فيها عادة من خلال الجمع بين التقنيات التكنولوجية الحيوية والعلاجات ذات كثافة الضوء العالية".