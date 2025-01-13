شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة "ديكيليدي".. فيضانات تجتاح مايوت وثلاثة قتلى مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل



وتتّجه العاصفة حاليا إلى موزمبيق التي ضربها شيدو بشدة في ديسمبر، موقعا 120 قتيلًا على الأقل ونحو 900 مصاب.

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وقال وزير الخارجية الفرنسي مانويل فالس مساء الأحد إن "مايوت تعرضت لعاصفة استوائية قوية".

لكن لا ضحايا وفق حاكم مايوت فرنسوا-كزافييه بيوفيل الذي قرّر أن يبقي التأهب في الأرخبيل عند مستوى "الإنذار الأحمر" حتى مساء الاثنين. الدمام - شريف احمد - شهد أرخبيل مايوت الفرنسي الواقع في المحيط الهندي فيضانات جراء العاصفة الاستوائية ديكليدي التي أوقعت ثلاثة قتلى في مدغشقر، بعد أقل من شهر على الإعصار شيدو.وتتّجه العاصفة حاليا إلى موزمبيق التي ضربها شيدو بشدة في ديسمبر، موقعا 120 قتيلًا على الأقل ونحو 900 مصاب.في شمال جزيرة مدغشقر، قُتل ثلاثة أشخاص بسبب أمطار غزيرة وتضرر 920 آخرون على الأقل، وفق السلطات.وقال وزير الخارجية الفرنسي مانويل فالس مساء الأحد إن "مايوت تعرضت لعاصفة استوائية قوية".لكن لا ضحايا وفق حاكم مايوت فرنسوا-كزافييه بيوفيل الذي قرّر أن يبقي التأهب في الأرخبيل عند مستوى "الإنذار الأحمر" حتى مساء الاثنين.



وقال في تصريح لقناة "مايوت الأولى" التلفزيونية "ما زالت الرياح شديدة جدا والأمطار غزيرة جدا أيضا"، مبديا خشيته من حدوث "فيضانات كبرى".

وتتوقع وكالة "ميتيو فرانس" أن تنحسر الأمطار والرياح خلال الليل، لكن تساقط المطر سيعود ليشتد صباح الاثنين بسبب "كاشكاسي"، ظاهرة الرياح الموسمية التي عادة ما تهب في هذه الفترة.

واعتبر حاكم الأرخبيل أن "المنطقة أضعفها كثيرا" الإعصار شيدو الذي تسبب بإزالة الغطاء النباتي وتلف البنية التحتية وتدمير أسطح وموائل.

وتسبب شيدو بأضرار هائلة في أفقر المقاطعات الفرنسية. وأسفر مروره عن سقوط ما لا يقل عن 39 قتيلا وأكثر من 5600 جريح وتدمير الكثير من المساكن الهشة.

رياح شديدة وأمطار