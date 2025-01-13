شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس كرواتيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة إعادة انتخابة لولاية رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.
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