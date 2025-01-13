شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

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الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة جوية إسرائيلية اليوم، استهدفت تجمعًا للفلسطينيين في حي الدرج بمدينة غزة.ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 33 شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء.في السياق نفسه، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 46,584 شهيدًا و109,731 مصابًا.وأشارت الوزارة إلى ارتكاب مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل منها 19 شهيدًا و71 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.