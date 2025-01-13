أونور تونا (بطل طبيب معجزة) يشعل مواقع التّواصل بما كشفه

علّق الممثّل التّركيّ، أونور تونا، عبر حسابه على منصّة “إكس” حول المشكلة المتداولة مؤخّرًا في تركيا بشأن شبكة معقّدة من العلاقات بين مديريّ الممثّلين وشركات الإنتاج التي أثّرت في عمليّة اختيار الأدوار في المسلسلات التّركيّة.

وقال “تونا”: “حقوق العاملين مثل دعوة المظلوم. ما شأننا بالمجلّات؟ كعامل في هذا القطاع منذ خمسة عشر عامًا، أنا متأكّد من هذا… اللعب بلقمة العيش، التّدخّل في ما لا يعنيك، رفض ما هو ليس لك، وتحويل هذه المهنة إلى مجرّد واجهة بدلًا من التّفكير بعمق، هو عيب. عيب بالفعل!”

إلّا أنّ تدوينة “أونور تونا” لم تمرّ مرور الكرام بل علّقت عليها الصحفيّة التّركيّة بورسين إذ أشارت إلى أنّ ردّة فعل “تونا” قد تكون على ما حدث في كواليس مسلسل “أمي أنقرة” إذ وفقًا للمعلومات، كان “تونا” مرشّحًا لدور “حسن” إلّا أنّ الدّور ذهب في النّهاية إلى الممثّل محمّد جونسور بعد عدّة تدخّلات.

وتُشير المعلومات إلى أنّ إدارة أعمال محمّد جونسور لعبت دورًا في تقديمه للدّور، خصوصًا بعد فشل الاتفاق مع أسماء أخرى منها أوزان أكبابا وأوكتاي كاينارغا. أمّا مديرة أعمال أونور تونا التي تعمل أيضّا مع مخرج المسلسل فاروق تيبير، فقد كانت ترغب في منح الدّور لـ “اونور تونا” كشريك في البطولة إلى جانب بيرغوزار كوريل التي تلعب دور “زوهال”، ومع ذلك، انتهى الأمر باختيار محمّد جونسور.

لكن أونور تونا لم يتأخر في الرّدّ على الصحفيّة بيرسين وقال: يا سيدة بيرسين، الأمر ليس كذلك. لا علاقة له بالموضوع. تحدّثت فقط عن الجهد الذي بذلته على مدار خمسة عشر عامًا. أتساءل من الذي ساعدكم على الوصول إلى هذا الاستنتاج؟ لقد أجريت لقاءً بخصوص هذا العمل، كما أجريت لقاءات مع العديد من المشاريع الأخرى. وفي النّهاية اخترت مشروع “رسائل إلى المستقبل” الذي كان في نفس الفترة. إذا كانت هذه المعلومة قد وصلتك من مصدر، فمن الأفضل أن تذكري المصدر لكي نتعلّم جميعًا كصحفيّين.”

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سارعت الصّحفية بيرسين إلى الرّدّ عليه وقالت: “هذا الشّخص مثّل شخصيّة أتاتورك، وأنا أشعر بأسف شديد لذلك.”

اونور تونا كان قد حقق نجاحات لا مثيل لها في مسلسلات (طبيب معجزة، التّفاح الحرام ومحكوم).