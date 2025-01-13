شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد: فخورة بعرض "لأول مرة" بالأقصر.. وعمر الشناوى: الكواليس كلها ضحك والان مع تفاصيل الخبر

حل كل من الفنانة تارا عماد والفنان عمر الشناوى أبطال فيلم " لأول مرة" فى لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، من ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ 14، المشارك في مسابقة الفيلم الطويل فى المهرجان ويعرض الفيلم لأول مرة قبل عرضه فى السينمات.

وقالت تارا عماد: "أول مرة أتواجد فى الأقصر ويكون ليا فيلم بيشارك فى المهرجان وسعيدة أن الفيلم بيتعرض فى مهرجان الأقصر وحاسه بفخر لأن بحب الأقصر جدًا ودائمًا فى زيارة مستمرة للبلد"، كما أعرب عمر عن سعادته بعرض الفيلم فى مهرجان الأقصر.

وأكد كل منهما أن كواليس العمل كانت كلها ضحك وهزار وانبساط، وعن أصعب مشاهد لهما فى الفيلم، ردت تارا قائلة: "كل مشهد بلا استثناء فى الفيلم مهم وصعب" ورد عمر قائلا: "أصعب المشاهد أول مشهد ليا فى الفيلم وكان صعب ولما الجمهور هيدخل الفيلم هيفهم قصدى".

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي حول العديد من القضايا الإنسانية، حيث يتناول قصة زوجين وبعد مرور 5 سنوات على زواجهما يكتشفان بعض الحقائق عن حياتهما لأول مرة، ويستعرض الفيلم العلاقات الإنسانية ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية