عبد الرحيم الحلبي يفوز بلقب الموسم الثاني من إكس فاكتور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 01:24 صباحاً - انطلقت مساء اليوم الأحد 12 يناير، الحلقة الختامية والأخيرة من الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" X Factor، وعلى مدار حوالي ثلاث أشهر انطلقت رحلة المتسابقون الاستثنائية، التي تابعها عدد كبير من الجمهور حول الوطن العربي بحب وشغف من أجل معرفة الفائز باللقب.

عبد الرحيم الحلبي يفوز باللقب

بعد رحلة مليئة بالشغف والإصرار في الموسم الثاني من "إكس فاكتور" تنافس خلالها عدد كبير من المتسابقون على اللقب، نجح في النهاية السوري عبد الرحيم الحلبي بالفوز باللقب، وذلك بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من قبل الجمهور.

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تنافس ثلاثة متسابقون على لقب "إكس فاكتور"، وهم السعودي مجيد خالد، والأردني هاشم الرقاد، والسوري عبد الرحيم الحلبي، وذلك بفضل الأداء الرائع لهم، حيث استطاعوا التأهل إلى هذه المرحلة النهائية بعد أن حصلوا على أعلى نسب التصويت من الجمهور.

وخلال الحلقة تألق المتسابقون الثالثة بأجمل الأغاني، حيث افتتحوا الحلقة بتريو جمعهما على أنغام أغنية عمرو دياب "الليلة"، ثم أمتعنا السوري عبد الرحيم الحلبي بأداء طربي رائع لأغنية الرائعة وردة "قلبي سعيد"، كما اجتمع مع المطربة رحمة رياض في ديو رائع أطربوا من خلاله الجمهور بأغنية "ما في ليل".

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ليرفع الأردني هاشم الرقاد سقف التحدي ويعلن عدم الاستسلام بأدائه لأغنية الفنانة أصالة "ذاك الغبي"، كما تألق أيضًا بأداء أغنية "ياسعد" لـ عمرو عبد اللات، ليتألق بعدها بأداء راق وهادي ومتزن السعودي مجيد خالد، ويشدو بأغنية "متغير علي" للرائع عبد المجيد عبد الله، كما مزج فايز السعيد لوحة فنية موسيقية متكاملة اندمجت فيها إبداعات مطربين كبيرين بكل إبداع وتجانس، بغناء ديو مع مجيد خالد لأغنية "جيتك عالموعد".

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الموسم الجديد من "إكس فاكتور"

يذكر أن الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" إنطلق يوم 3 نوفمبر الماضي 2024، على قناة دبي، وقد ضمت لجنة تحكيم البرنامج كلا من الفنان اللبناني راغب علامة، والمغني والممثل والملحن الإماراتي فايز السعيد، والمطربة العراقية رحمة رياض.

أما الموسم السابق فقد انتهى عرضه في أوائل عام 2024، وشارك في لجنة تحكيمه عبد الله الرويشد وأنغام وراغب علامة.

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