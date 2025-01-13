شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سخان غاز.. مقتل 6 أشخاص في انفجار في مطعم بجمهورية التشيك والان نبدء بالتفاصيل

النيران انتشرت بسرعة

الحريق دمر المطعم بالكامل

الدمام - شريف احمد - لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 8 آخرون، في انفجار تسبب في اندلاع حريق، في مطعم بجمهورية التشيك الليلة الماضية.وقالت إدارة الإطفاء إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى أو إلى عيادة متخصصة في الحروق في العاصمة براغ.وأشار شهود عيان إلى أن الحريق نشب عندما سقط سخان غاز على شرفة خارجية مغلقة بالزجاج، ما تسبب في اشتعال أسطوانة البروبان داخله.أشارت خدمات الطوارئ إلى أن النيران انتشرت بسرعة غير عادية، وأن اسطوانات غاز أخرى انفجرت في أثناء عملية إطفاء الحريق.ووقع الحادث في المطعم وسط مدينة موست الصناعية، على بعد نحو 15 كيلومترًا من الحدود الألمانية.وكتب وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان على موقع التواصل الاجتماعي، "إكس"، أن نحو 30 شخصًا فروا من المطعم ومبان مجاورة إلى أماكن آمنة.ذكرت محطة إخبارية محلية أن الحريق دمر المطعم بالكامل، إذ وصل ارتفاع النيران ما بين مترين إلى 3 أمتار.وأُرسل أكثر من 60 رجل إطفاء و10 فرق إسعاف ومروحية إنقاذ إلى موقع الحادث.وقالت متحدثة باسم فرقة الإطفاء إنه عند وصول خدمات الطوارئ، كانت أجزاء كبيرة من المطعم مشتعلة بالفعل.وقال الرئيس التشيكي بيتر بافيل في منشور على منصة إكس: "أشعر بحزن عميق بسبب المأساة التي وقعت في موست".وبدأت الشرطة تحقيقًا في جريمة يشتبه أنها تهدد السلامة العامة.