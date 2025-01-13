شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. انخفاض درجات الحرارة مع رياح مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية.

تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم.

الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.



ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: متوسط الموج.