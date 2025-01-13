شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار الغزيرة.. 10 قتلى في انزلاقات أرضية بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

محاولة إنقاذ المتضررين

الدمام - شريف احمد - أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية أن انزلاقات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة، أسفرت في حصيلة جديدة عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وفقدان آخَر في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل.وكان أُحصي في حصيلة سابقة سقوط 7 قتلى على الأقل.ولقي 9 أشخاص مصرعهم في مدينة إيباتينجا البالغ عدد سكانها 227 ألف نسمة، حيث انهمر 80 ملم من الأمطار في ساعة واحدة ليل السبت/الأحد، وفقًا لمجلس المدينة.بين الضحايا طفل يبلغ 8 سنوات عثر عليه إطفائيون تحت أنقاض منزل دمره انزلاق أرضي.كما عُثر على جثة في بلدة سانتانا دو بارايسو القريبة.ووجّه روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس، عبر شبكات للتواصل الاجتماعي، رسالة "تضامن مع ضحايا الانزلاقات الأرضية الليلة الماضية في إيباتينجا".ووضع تحت تصرّف البلدية "كل ما لدى الولاية من وسائل للمساعدة في إنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة".