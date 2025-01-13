شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن»: إنهاء مناقشات الصفقة المقترحة مع «ألبا» البحرينية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إنهاء المناقشات مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) فيما يخفص الصفقة المقترحة، وعلى أساسه أبرمت كل من الشركتين اتفاقية لإنهاء جدول الشروط الرئيسية لتكون نافذة بأثر فوري.
وكانت معادن قد أعلنت في 16 سبتمبر الماضي، توقيع جدول شروط رئيسية غير ملزمة مع شركة ألبا، فيما يتعلق باكتتاب شركة معادن في أسهم جديدة في ألبا، مقابل مساهمة عينية من معادن لألبا تتمثل في كامل رأس مال شركة معادن للألمنيوم وكامل رأس مال شركة معادن للبوكسايت والألومينا، بالإضافة إلى الحقوق التعاقدية فيما يتعلق بتسويق وبيع المنتجات التي تنتجها شركة معادن للألمنيوم.
ومددت معادن وألبا مدة سريان جدول الشروط الرئيسية التي يجب أن يقوم الأطراف خلالها بإبرام الصفقة المقترحة في 22 ديسمبر الماضي.
وكانت معادن قد أعلنت في 16 سبتمبر الماضي، توقيع جدول شروط رئيسية غير ملزمة مع شركة ألبا، فيما يتعلق باكتتاب شركة معادن في أسهم جديدة في ألبا، مقابل مساهمة عينية من معادن لألبا تتمثل في كامل رأس مال شركة معادن للألمنيوم وكامل رأس مال شركة معادن للبوكسايت والألومينا، بالإضافة إلى الحقوق التعاقدية فيما يتعلق بتسويق وبيع المنتجات التي تنتجها شركة معادن للألمنيوم.
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