شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات المعدنية: 15.8 مليون طن إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والان مع تفاصيل الخبر

بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب في مصر، 15.76 مليون طن ما بين 8.8 مليون طن من المصانع المتكاملة، و2.72 مليون طن من المصانع نصف المتكاملة، و4.22 مليون طن من مصانع الدرفلة، وفق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وبلغ إجمالي الإنتاج من المصانع (شامل التصدير) حوالي 8.5 مليون طن عام 2024 مقسم ما بين 5.8 مليون طن من المصانع المتكاملة، و1.3 مليون طن من المصانع نصف المتكاملة، و1.4 مليون طن من مصانع الدرفلة.

فيما بلغ إجمالي الطاقة غير المستغلة في مصانع الحديد حوالي 7.26 مليون طن موزع بين 3 ملايين طن من المصانع المتكاملة، و2.72 مليون طن من المصانع نصف المتكاملة، و4.22 مليون طن من مصانع الدرفلة.

يذكر أن حجم استهلاك مصر من حديد التسليح يشهد هبوطًا كبيرًا منذ عام 2016، التي بلغ الاستهلاك خلالها 8.6 مليون طن بزيادة 24% عن عام 2023، بسبب تراجع نشاط البناء الخاص، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك مع نجاح تحرير سعر الصرف، والقرارات الاقتصادية المرتبطة به إلى استعادة النمو الاقتصادى، كما يتوقع أن تؤدي تشريعات البناء الجديدة ولائحتها التنفيذية اللذان تم إقرارهما فى عامى 2023 و2024 إلى إصدار المزيد من تراخيص البناء الخاصة واستئناف البناء الخاص في مصر بوتيرة جيدة.