شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يبدي استعداده لتسليم بيونج يانج جندييها الأسيرين والان نبدء بالتفاصيل

أسر المزيد من الجنود

تعاون عسكري روسي كوري

الدمام - شريف احمد - أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده لتسليم جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى بلدهما مقابل أسرى حرب أوكرانيين لدى روسيا.ويأتي عرض زيلينسكي غداة إعلان أوكرانيا أنها أسرت جنديين من كوريا الشمالية أصيبا في أثناء قتالهما ضد قوات كييف بمنطقة كورسك الروسية.ولم تقدم أي دليل على جنسيتهما.ودعم جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية الأحد، رواية أوكرانيا، قائلًا لوكالة فرانس برس، إنه تأكد أن الجيش الأوكراني أسر جنديين كوريين شماليين في التاسع من يناير بمنطقة كورسك.قال الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس: "أوكرانيا مستعدة لتسليم الجنديين إلى كيم جونج أون إذا تمكن من تنظيم تبادلهما مع محاربينا الأسرى في روسيا".وأضاف أنه من المؤكد أن كييف ستأسر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين، وبالنسبة للجنود الكوريين الشماليين الذين لا يرغبون في العودة إلى بلادهم، فقد تكون هناك خيارات أخرى متاحة".وقال إن الجنود الكوريين الشماليين الذين يريدون "تحقيق السلام من خلال نشر الحقيقة عن هذه الحرب في كوريا سيُمنحون هذه الفرصة".لم تعترف موسكو ولا بيونج يانج بمشاركة قوات كورية شمالية في القتال ضد أوكرانيا.وعزز البلدان تعاونهما العسكري منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا مطلع عام 2022.وقال فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يستطيع إدارة القتال دون الدعم العسكري من بيونج يانج".ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو لاستجواب الأسيرين المفترضين من كوريا الشمالية، أحدهما مستلق على سرير بطابقين والآخر جالس في سرير مع ضمادة حول فكه.في الفيديو يتحدث أحدهما إلى مسؤول أوكراني من خلال مترجم، ويقول في تعليقات مترجمة إنه لم يكن يعلم أنه سيقاتل ضد أوكرانيا، وإن قادته "أخبروه بأنه مجرد تدريب".وقال أحدهما إنه يريد العودة إلى كوريا الشمالية، بينما أعلن الآخر إنه سيفعل ما يُقال له، ولكن إذا أتيحت له الفرصة، فإنه يريد العيش في أوكرانيا.