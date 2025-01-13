نائب بالشيوخ: وعي الشعب المصري ودعمه للدولة حجر الزاوية في إحباط الشائعات

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أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بجهود الدولة المصرية في مواجهة الشائعات المضللة التي يتم ترويجها.

وقال مهران، في بيان له، إن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حاسمة في التصدي لهذه المخططات الهدامة، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وضرب الوحدة الوطنية.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان، منذ نشأتها، ارتبطت بتاريخ مليء بالجرائم والإخفاقات التي كشفت نواياها الخبيثة في هدم الدول وتقسيم المجتمعات، فهي جماعة تسعى باستمرار إلى استخدام الظروف الاقتصادية الصعبة والمشاعر الدينية كأدوات لخداع الرأي العام ومحاولة التأثير على الهوية الوطنية المصرية، ومع فشلها في كسب تأييد المصريين، تحاول اليوم استشراف مستقبلها عبر نشر الفوضى والإرهاب وتدمير المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، وضعت استراتيجية متكاملة في التعامل مع الشائعات تقوم على الموازنة بين البعدين الأمني والتنموي، كما تنتهج الدولة نهجاً تنموياً شمولياً من خلال تنفيذ مشروعات قومية لتحسين الظروف المعيشية للشعب، مما يقلل من الفرص التي تستغلها الجماعة للتأثير على المجتمع.

وأكد عضو صحة الشيوخ، أن الدولة نجحت في سد الثغرات التي كان يتم استغلالها لخداع المواطنين، خصوصاً عبر استغلال الأزمات الاقتصادية أو توجيه المشاعر الدينية.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن وعي الشعب المصري ودعمه المستمر للدولة ومؤسساتها كانا حجر الزاوية في إحباط مخططات الجماعة وكشف زيفها.

واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه، بالتأكيد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، وأن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة استقرار البلاد مصيرها الفشل في ظل الوعي الشعبي والقيادة الرشيدة للدولة.