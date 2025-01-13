شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله الطبية.. إنقاذ مغربية من ورم ضاغط بالدماغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي تخصصي في مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة معتمرة مغربية خمسينية بعد استقبالها كحالة إنقاذ حياة.

وكانت تعاني من تدهور حاد في الوعي وخلل في العلامات الحيوية، مع ظهور مؤشرات ضغط خطير على جذع الدماغ.

ورم كبير يضغط على الدماغ

أوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الفحوصات الطبية المتقدمة أظهرت وجود ورم دماغي كبير يضغط على الدماغ، ما تسبب في ارتفاع حاد وخطير في الضغط الدماغي، وبفضل الله جرى التدخل الجراحي الطارئ لاستئصال الورم وتخفيف الضغط، وهو ما أسهم في إنقاذ حياة المريضة واستقرار حالتها.

وأفاد بأن المريضة خضعت لمتابعة دقيقة في قسم العناية المركزة، حيث جرى فصلها عن أجهزة التنفس الصناعي بعد تحسن ملحوظ في درجة وعيها، ومع استمرار تحسن حالتها، نُقلت إلى قسم التنويم، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.



خدمات تخصصية دقيقة

واستعادت المريضة وعيها وحركتها الطبيعية بالكامل دون أي مضاعفات، وستجري متابعة حالتها في العيادات الخارجية لاستكمال العلاج اللازم بناء على نتائج التقييم النهائي لحالة المريضة.

عد مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية من المراكز المتقدمة في المنطقة بفضل خدماته التخصصية الدقيقة في علاج الحالات المعقدة.

ويأتي هذا النجاح بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة وحرص وزارة الصحة على توفير رعاية صحية متقدمة لضيوف الرحمن.