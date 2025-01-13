شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد القطارات الإضافية فى إجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

تشغل هيئة السكة الحديد قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي 2025/2024 ، وذلك بداية من يوم 22 يناير الجارى، حيث شملت القطارات الإضافية قطارات تالجو وثالثة مكيفة .

. اولاً: تشغيل قطارى تاجو القاهرة الأقصر وبالعكس :-

- إعتباراً من من يوم ٢٠٢٥/١/٢٢ يتم تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤٠ من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢٠ يقوم من القاهرة الساعة ٢٠,١٥ يصل الأقصر الساعة ٥,١٠ كالجدول المرفق .

- إعتباراً من يوم ۲۰۲۵/۱/۲۳ پستم تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤١ من الأقصر إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢١ يقوم من الاقصر الساعة ٨,٣٠ يصل القاهرة الساعة ۱۷,۲۵ كالجدول المرفق.

ثانياً : تشغيل قطاري ۱۹۳۷/۱۹۳۸ ثالثة مكيفة القاهرة / 1 أسوان وبالعكس :

- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/١/٢٢ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۸ ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ۲۰۲۵/۲/۲۰ يقوم من القاهرة الساعة ٢٢,٤٠ يصل أسوان الساعة ١١,٥٠ كالجدول المرفق وبالتركيب الآتي: الجرار - عربة قوي -عربات ثالثة مكيفة أرقام ٤،٣،٢،١- عربة ثالثة مكيفة بوفيه رقم (٥) - عربات ثالثة مكيفة أرقام ۹،۸،۷،۹

إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يتم التشغيل قطار ١٩٣٧ ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢١ يقوم من أسوان الساعة ١٨,٠٠ يصل القاهرة الساعة ٦,٥٠ كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار ۱۹۳۸ لأسوان أعلاه.

ثالثاً: تشغيل قطاري ۱۹۳۹/١٩٤٠ ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان وبالعكس :

إعتباراً من ليلة ٢٣/٢٢ يناير ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار ١٩٤٠ ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة ٢١/٢٠ فبرابر ٢٠٢٥ يقوم من القاهرة الساعة ٠٠,٣٥ يصل أسوان الساعة ۱٢,٣٠ كالجدول المرفق

وبالتركيب الآتي : الجرار عربة قوي عربات ثالثة مكيفة أرقام ٤،٣،٢،١ عربية ثالثة مكيفة بوفيه رقم (2) ، عربات ثالثة مكيفة أرقام ۹،۸،۷،٦

إعباراً من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يسلم تشغيل قطار ۱۹۳۹ ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢٢ يقوم من أسوان الساعة ٢١,٣٠ يصل القاهرة الساعة ١٠,٢٥ وبالتركيب الوارد به قطار ١٩٤٠ أسوان أعلاه كالجدول المرفق

. رابعاً: قطاعي المسافات الطويلة/ تشغيل - تسويق ومبيعات وخدمة العملاء الصيانة والدعم الفني ومناطق القاهرة والوسطى والجنوبية والتشغيل على الشبكة بهم ومراكز التحكم في الحركة المركزية بها ( المراقبة المركزية ) ومركز التحكم في الحركة المركزية (SPG) وإدارة شركة ابيلا وشركة الخدمات المتكاملة ومحطات القاهرة أسوان الاستعداد لهذا التشغيل.