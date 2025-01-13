شكرا لقرائتكم خبر عن طريف والقريات تسجلان الأدنى حرارة في المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تسجيل أدنى درجات الحرارة في المملكة اليوم الاثنين، 13 يناير 2025، حيث تصدرت طريف والقريات وحائل القائمة بدرجة حرارة بلغت درجتين مئويتين.

وجاءت سكاكا في المرتبة الثانية بثلاث درجات، تلتها تبوك ورفحاء بأربع درجات، فيما سجلت عرعر والقيصومة خمس درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن هذه الأجواء الباردة تأتي نتيجة تأثر المملكة بموجة برد قارس، داعياً المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية خلال هذه الأجواء الباردة.

طقس المملكة اليوم



يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية.

تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم.

