شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم البنك السعودي الفرنسي إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme) الخاص به.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، جاء ذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ (1444/10/25هـ الموافق 2023/05/15م) المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسة من الصكوك من وقت لآخر.
وبحسب البنك من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين البنك بنك إتش إس بي سي -بي إل سي - كمنسق عالمي، فيما عين كلا من: بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، جولدمان ساكس الدولية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك المشرق بي إس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، ميزوهو انترناشونال -بي إل سي، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
ونوه البنك بتحديد قيمة عرض الصكوك وشروطه وفقًا لظروف السوق.
وأضاف أن الهدف من الطرح: أعمال التمويل الإسلامي.
ويخضع عرض الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، جاء ذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ (1444/10/25هـ الموافق 2023/05/15م) المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسة من الصكوك من وقت لآخر.
وبحسب البنك من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين البنك بنك إتش إس بي سي -بي إل سي - كمنسق عالمي، فيما عين كلا من: بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، جولدمان ساكس الدولية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك المشرق بي إس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، ميزوهو انترناشونال -بي إل سي، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
ونوه البنك بتحديد قيمة عرض الصكوك وشروطه وفقًا لظروف السوق.
وأضاف أن الهدف من الطرح: أعمال التمويل الإسلامي.
ويخضع عرض الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.