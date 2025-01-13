شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية