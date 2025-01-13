شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 12109 نقاط.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة اليوم نحو، 5.772 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 242.321 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.227 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 114 شركة ارتفعت أسهم 114 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 119، من بين 249 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، بروج للتأمين، والمتحدة الدولية القابضة، والخليجية العامة، والكابلات السعودية، والمجموعة السعودية، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وجمجوم فارما، ومسك، والأبحاث والإعلام، ورعاية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 31234 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم نحو، 60.134 مليون ريال.

ووفقا لتداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.656 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 57.748 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 43 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 46، من بين 107 شركات مدرجة في السوق الموازية.