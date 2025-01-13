شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة ذهب 20 جراما بعد تطور سعر الذهب اليوم عيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر سبيكة ذهب وزن 20 جرام في الصاغة بدون إضافة مصنعية والتي تسجل مستويات 86860 جنيهًا في تعاملات اليوم بعد تحرك سعر الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيها.

تأثير تصريحات ترامب على الذهب

التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية جديدة أثارت موجة من القلق في الأوساط الاقتصادية، حيث يخشى المستثمرون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم التضخم العالمي وتقليص مساحة المناورة أمام البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن هذه التطورات قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي وتزيد من عدم اليقين في الأسواق المالية، الأمر الذي دفع الذهب لتسجيل ارتفاع إيجابي خلال الأسبوع الماضي.