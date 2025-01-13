شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا الحلوة.. قصة انشاء متحف المهندس والطبيب الشهير فى عصر الأسرة الثالثة "إيمحتب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد متحف إيمحتب أحد أهم متاحف المواقع الأثرية بمصر، وسمى بهذا الاسم نسبة إلى المهندس والطبيب الشهير إيمحتب الذي قام ببناء المجموعة الهرمية للملك زوسر من عصر الأسرة الثالثة بالدولة القديمة.

وذكرت وزارة السياحة والآثار أنه بدأ إنشاء المتحف منذ عام 1997 إلى أن تم افتتاحه في أبريل 2006، ثم تم غلقه مرة أخرى في مارس 2022 لإتمام أعمال التطوير به. يتمحور سيناريو العرض للمتحف حول ثلاثة موضوعات عن المهندس إيمحتب وعن الطرز المعمارية والفنية بسقارة، وكذلك تطور أساليب الدفن خلال العصور المصرية القديمة.

يتكون المتحف من ست قاعات وهي قاعة سقارة، قاعة المكتبة، قاعة العمارة، قاعة مقابر سقارة، قاعة طرز سقارة، قاعة البعثات، يُعرض بها 289 قطعة أثرية منها مجموعة من الآثار من عصر الدولة القديمة، أهمها قاعدة تمثال للملك زوسر يظهر عليها عدة ألقاب لإيمحتب، وأيضًا تمثال لإيمحتب مصنوع من البرونز، ومومياء مري إن رع وهي أقدم مومياء ملكية من عصر الدولة القديمة، ومجموعة من العناصر المعمارية، ومنحوتات لنماذج خشبية وحجرية لكبار الموظفين وغيرها من القِطَع الأثرية المميزة.

هذا بالإضافة إلى 49 قطعة أثرية من جبانة الحيوانات المقدسة "البوباسطيون" بالمنطقة، تُعرض مؤقتًا ليتم عرضها بمعرض خارجي مؤقت للآثار المصرية بالصين.



مواعيد الزيارة من 8ص إلى 5م.