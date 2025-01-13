شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر بختام التداولات.. وعيار 21 بـ3800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تسبب الارتفاع في سعر أونصة الذهب العالمي في تحريك أسعار الذهب اليوم في مصر للمشغولات الذهب والسبائك الذهب والعملات الذهب.

وسجلت جميع المنتجات الذهب صعودًا ملحوظًا بأكثر من 1% على مدار أسبوع لتتحرك الأسعار عند أعلى مستويات لها خلال 4 أسابيع في مصر حول 3800 جنيه لعيار 21.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيها.

ترقب في سوق الذهب العالمي لفرض رسوم جمركية

فرض رسوم جمركية جديدة أثارت موجة من القلق في الأوساط الاقتصادية، حيث يخشى المستثمرون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم التضخم العالمي وتقليص مساحة المناورة أمام البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.