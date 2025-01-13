السعودية | الأمير فيصل بن خالد يُطلق جائزة الملك خالد لعام 2025 في ثلاثة مسارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد, اليوم, حفل إطلاق جائزة الملك خالد لعام 2025، وذلك بمقر مؤسسة الملك خالد بالرياض.

يأتي إطلاق جائزة الملك خالد في إطار حرص مؤسسة الملك خالد على تسليط الضوء على الإنجازات الوطنية في مجالات التنمية المستدامة وكفاءة الأداء الإداري، وذلك من خلال دعم المبادرات الاجتماعية المبتكرة في المملكة, حيث تستهدف مجالات رئيسية: “جائزة الملك خالد لشركاء التنمية”، و “جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية”، و”جائزة الملك خالد للاستدامة”.

وتسهم الجائزة منذ إطلاقها في دعم وتقدير جهود المبدعين في مختلف المجالات التنموية، مما أسهم في تحفيز صانعي التغيير لتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة والتنمية الشاملة.

وشهد الحفل تدشين منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بجائزة الملك خالد، التي ستتيح للمشاركين فرصة التسجيل بسهولة، بالإضافة إلى تلقي الدعم طوال مراحل التقديم ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالجائزة.

وبدءاً من اليوم، يُفتح باب التسجيل في جائزة الملك خالد لعام 2025 عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجائزة.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الدورة إقبالًا واسعًا من مختلف القطاعات، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالمشاركة من قبل المبادرات المتميزة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار الاجتماعي في المملكة.

يمكن للراغبين في الترشح الاطلاع على شروط المشاركة في الفئات المختلفة وتقديم طلباتهم من خلال الموقع الرسمي لجائزة الملك خالد على الرابط التالي: https://kka.kkf.org.sa/ar/pages/default.aspx.

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