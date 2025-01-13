عاجل : عملية عسكرية حوثية جديدة في العمق الاسرائيلي "بيان"

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عدن - ياسمين التهامي - بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين على أهداف حيوية في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي وعدد من الطائرات المسيرة - 13-01-2025م
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم
انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا
نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعون الله تعالى عمليةً عسكريةً، استهدفت هدفا حيويا للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2.
وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله.
ونفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ أهدافاً حيويةً تابعةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.
إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تباركُ العملياتِ البطوليةَ للمقاومةِ الفلسطينيةِ في قطاعِ غزةَ، وأنَّها على عهدِها في استمرارِ عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.
واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير
عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة
صنعاء 13 من رجب 1446للهجرة
الموافق للـ 13 يناير 2025م
صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية
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