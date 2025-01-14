شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الجزائية تصدر قرار اتهام ضد شقيق قائد محور تعز المتهم بجريمة قتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة تعز قرار اتهام ضد فاروق قاسم فاضل، شقيق قائد محور تعز، المتهم بارتكاب جريمة اختطاف وقتل المجني عليه محمد عبدالجليل سلطان مهيوب عمدًا في 28 يونيو الماضي بمديرية جبل حبشي.

وبحسب وثيقة اتهام النيابة، تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجاني اعترض طريق المجني عليه وأجبره تحت تهديد السلاح على الصعود على متن دراجة نارية إلى مقبرة الصنب بمنطقة المحشاء، حيث أقدم على تصفيته بإطلاق عدة طلقات نارية أودت بحياته على الفور.

يذكر أن المتهم ما زال فارًا من وجه العدالة، وسط عجز اللجنة الأمنية في تعز عن القبض عليه حتى الآن.

في سياق متصل، طالب ناشطون وحقوقيون الأجهزة الأمنية والعسكرية بتكثيف جهودها للقبض على الجاني وتقديمه للمحاكمة، مشددين على ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف أسرة الضحية.