جمارك عدن تضبط قرابة ألفي محرك وقطعة طائرات مسيّرة

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصلحة الجمارك في المنطقة الحرة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، عن إحباط محاولة تهريب محركات وقطع إلكترونية تستخدم في تشغيل الطائرات المسيّرة، وذلك في جمرك المنطقة الحرة بعدن.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، شملت المضبوطات 180 محرك سيرفو ذكياً، يُستخدم لتحريك أجنحة الطائرات المسيّرة وإلقاء المقذوفات، كما يمكن توظيفه في الروبوتات.

كما تم ضبط 1,760 قطعة من اللوحات والحساسات الإلكترونية، ضمن نفس الشحنة المهربة، والتي تُستخدم للتحكم بحركة المحركات، وإدارة الطاقة، والاستشعار بالغازات، وتجنب العوائق الجوية.

وأكد مدير عام جمرك المنطقة الحرة - عدن، محسن قحطان، أن موظفي الجمرك يواصلون العمل بكل يقظة وحرص، لمنع دخول أي سلع من شأنها الإضرار بالأمن الوطني والإقليمي والدولي. وأشاد قحطان بيقظة فريق الجمرك ودورهم في التصدي لمحاولات تهريب مثل هذه المواد التي تشكل تهديداً استراتيجياً.

يأتي ذلك بعد نحو 48 ساعة، على إعلان المركز الإعلامي لالوية العمالقة، ضبط دورية بحرية تابعة للحملة الأمنية المشتركة قارباً بالقرب من مضيق باب المندب، على متنه ثلاث حاويات تحتوي مواد شديدة الانفجار وصواعق وفتائل تفجير، تُستخدم في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ والعبوات الناسفة.

وكانت هذه العملية هي الثانية بعد أقل من 24 ساعة على ضبط قارب يحمل شحنة ذخائر وقذائف مهربة في ساحل رأس العارة القريب من باب المندب.

وكانت المضبوطات في طريقها إلى محافظة الحديدة الساحلية التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وسط مساع حثيثة للمليشيا لتعزيز قدراتها العسكرية في تصعيد واضح تزامن مع تصعيداتها في جبهات القتال، خصوصا في الساحل الغربي، تعز، مأرب، لحج والضالع.