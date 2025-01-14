شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد...السفير اليمني لدى قطر يعلن عن بشرى سارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث السفير اليمني لدى قطر راجح بادي، اليوم، مع مسؤول قطري تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء المقدمة من قطر إلى العاصمة المؤقتة عدن إلى الخدمة قبل دخول فصل الصيف.

جاء ذلك خلال لقائه المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد السليطي في الدوحة.

وأكد الجانبان "أهمية تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء المقدمة من قطر الى العاصمة المؤقتة عدن إلى الخدمة قبل دخول فصل الصيف القادم".

وثمن بادي المشاريع التي يدعمها صندوق قطر للتنمية في اليمن داعيا إلى التنسيق لتعزيز تدخلاته لا سيما في قطاعات المياه والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي من خلال الاستثمار في إمكانيات الشباب اليمني لدعم برامج اقتصادية تلبي احتياجاتهم.