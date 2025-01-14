شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات مفاجئة...قيادات حوثية تُجري تغييرات كبيرة بصنعاء وتطورات خطيرة في الساعات القادمة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أمنية مطلعة أن قيادات بارزة من جماعة الحوثي بدأت في إجراء تغييرات ملحوظة على مكاتبهم الخاصة ومساكنهم في مناطق مختلفة، خصوصا بالعاصمة المختطفة صنعاء، شملت أيضاً استبدال بعض أفراد الحماية الشخصية. وتشير المصادر إلى أن هذه التحركات جاءت في أعقاب مخاوف من إمكانية استهداف بعض من هذه القيادات بواسطة مسيرات إسرائيلية.

المصادر أكدت أن التغييرات التي بدأ تنفيذها منذ عدة أيام تهدف إلى تقليل مخاطر الاختراقات الأمنية، في وقت تعيش فيه قيادات الحوثي تحت تهديدات مستمرة من الضربات الجوية والتهديدات الخارجية.

ويُعتقد أن الجماعة تسعى إلى إعادة ترتيب مواقعها لضمان سلامة قياداتها في ظل تطورات المنطقة المتسارعة.

ويتوقع مراقبون، أن تبدأ عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، عقب وقف إطلاق نار مرتقب خلال الساعات والأيام القادمة، في قطاع غزة.

في وقت سابق، كشفت مصادر أخرى عن مغادرة بعض القيادات العليا من جماعة الحوثي العاصمة صنعاء باتجاه محافظة صعدة، معقل الجماعة، فيما أشار آخرون إلى أن العديد من القيادات قد بدأوا في بيع الأراضي والممتلكات التي استولوا عليها في السنوات الماضية.