شكرا لقرائتكم خبر عن منع الموظفين من دخول قصر المعاشيق...الانتقالي ينقلب على الشرعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصعيد جديد للأوضاع السياسية في عدن، أفادت مصادر حكومية بأن المجلس الانتقالي الجنوبي قد منع موظفي الرئاسة من دخول قصر معاشيق، بعد أيام من سيطرة قوات تابعة له على نقاط تفتيش محيطة بالقصر.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا القرار جاء في إطار تصعيد المجلس الانتقالي ضد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، عقب الخلافات التي نشأت بين عيدروس الزبيدي ورشاد العليمي خلال اجتماعات عُقدت في الرياض قبل حوالي أسبوعين.

وفي إطار هذا التصعيد، دعا المجلس الانتقالي أنصاره للتظاهر غدًا ضد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، تحت شعار تردي الخدمات والأوضاع المعيشية.

يأتي ذلك وسط أنباء عن تفاقم الخلافات الداخلية داخل مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك الضغط على الزبيدي لعقد اجتماع للبرلمان في مدينة عدن.

وكان المجلس الانتقالي قد أطلق حملة تحريض ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مُشيراً إلى إمكانية انسحابه من المجلس، ما يعكس عمق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.