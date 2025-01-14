شكرا لقرائتكم خبر عن بخصوص علاقته مع الحوثيين ...محامي الرئيس علي عبدالله صالح يبعث رسالة للزنداني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه المحامي محمد المسوري رسالة مباشرة إلى محمد عبدالمجيد الزنداني تضمنت تساؤلات حول موقفه وموقف والده ومن معهم تجاه جماعة الحوثي. وقال المسوري في تصريح نشره عبر حسابه:

"أنت ووالدك ومن معكم، عند الحوثي محسوبين إرهابيين. جامعة الإيمان يعتبرها الحوثي وكراً للإرهاب. فهل نسيت ذلك؟"

وأضاف المسوري مستفسراً عن علاقة الحوثيين بالكيان الصهيوني قائلاً: "هل قتل الحوثي صهيونيًا أو قتل الصهيوني حوثيًا؟ ألا تدرك بأنهم يخدمون بعضهم؟ راجع التاريخ والعلاقة القديمة بينهم."

كما دعا المسوري إلى مشاهدة مقطع فيديو نشره على حسابه، مشيراً إلى أنه يحتوي على حقائق قد تكون غائبة عن الكثيرين. واختتم تصريحه بالقول: "والله المستعان".