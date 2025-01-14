شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة قنوات الأمل للأعمال الإنسانية تفتتح مقرها الرسمي و اعمالها في المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن/المهرة دشّن الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة المهرة، سالم بن نيمر، صباح اليوم الاثنين مؤسسة "قنوات الأمل للرعاية الإنسانية"، مشيرًا إلى أنها خطوة هامة لتعزيز التنمية والرعاية الإنسانية في المحافظة. بدورها، استعرضت مديرة المؤسسة، الدكتورة انتصار العبيدي، أهداف المؤسسة التي تشمل رفع الوعي الصحي والبيئي، وبناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الأمين العام للمجلس المحلي الاستاذ سالم عبدالله نيمر على أهمية مثل هذه المؤسسات لتلبية احتياجات المجتمع المهري،من جهته، أكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية فائز بلحاف دعم المكتب لتنفيذ مهام المؤسسة، بينما أشار مدير مكتب الصحة الدكتور عوض مبارك إلى دور المؤسسة في تعزيز الجانب الصحي بالمحافظة. حضر التدشين وكيل المحافظة لشؤون المرأة خديجة با كريت، وعدد من الشخصيات الاجتماعية.

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