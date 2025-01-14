شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد...السفير الامريكي يفاجئ الجميع ويكشف عن اتفاق جديد مع العميد طارق صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن السفير الأمريكي، لدى اليمن، عن نقاش مثمر، أجراه مع عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح.

وقال السفير "ستيفن فاجن"، إنه "في 12 يناير، أجرى السفير ستيفن فاجن نقاشًا مثمرًا مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، حول سبل مواجهة التهديدات الحوثية التي تمس استقرار اليمن والمنطقة.

"كما تناول النقاش دعم جهود الحكومة اليمنية في استعادة السلام والأمن لجميع المواطنين اليمنيين"، وفق البيان.