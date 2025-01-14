الامارات | بتهمة سرقة «موانا».. فنان يطالب «ديزني» بـ10 مليارات دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواجه شركة «ديزني» دعوى قضائية تطالب بـ10 مليارات دولار من فنان رسوم متحركة يزعم أن الشركة نسخت فكرة فيلم «موانا» الأول والثاني.

ويزعم باك وودال أن «ديزني» سرقت عناصر من سيناريو كتبه لفيلم رسوم متحركة يسمى Bucky. ويتبع كل من Bucky وMoana المراهقين الذين يتحدون والديهم ويسافرون من قراهم البولينيزية لإنقاذ منازلهم، ويلتقون أرواحاً قديمة على طول الطريق.

وتشير الدعوى القضائية، وفقاً لصحيفة «هوليوود ريبورتر»، إلى أوجه تشابه أخرى بين Moana وBucky، بما في ذلك لقاء البطل في القصتين بشخصية نصف مغطاة بالوشم وتحمل خطاف سمك كبيراً.

وتبدأ رحلة الشخصيتين مع السلاحف، وتدور الأحداث حول قلادة، ويكتشفان مخلوقات كبيرة تعيش داخل جبل.

وفي إشارة إلى Moana 2، تزعم وثائق المحكمة أن الفيلمين يريان أبطالهما يحاولان كسر لعنة من خلال البحث عن جزيرة قديمة. وتقول الدعوى: «تم امتصاص (موانا) وطاقمها إلى بوابة محيطية خطيرة تشبه الدوامة، وهي صورة جهازية درامية وفريدة أخرى موجودة في مواد المدعي والتي لا يمكن أن تكون قد تم تطويرها بالصدفة أو بدون نوايا خبيثة».

ويزعم وودال أنه قدم سيناريو ومقطعاً دعائياً لـ Bucky إلى جيني مارتشيك، مديرة التطوير السابقة في Mandeville Films ورئيسة التطوير الحالية للميزات في DreamWorks Animation. وأن مارتشيك طلب مواد إضافية للفيلم حينها، بما في ذلك تصميمات الشخصيات وخطط الإنتاج والقصص المصورة، للموافقة على الفيلم.

ووفقاً للوثائق القانونية المقدمة في 10 يناير الجاري، كانت لدى وودال صفقة أولية لـ Bucky مع «ديزني»، وكانت لديه مكاتب في مقر الشركة في بوربانك. ويسعى وودال للحصول على تعويضات تعادل 2.5٪ من إجمالي إيرادات «موانا»، أو 10 مليارات دولار، وأمر قضائي يمنع المزيد من انتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة به.

وتأتي هذه الدعوى من وودال في أعقاب حكم قضائي صدر في نوفمبر يقضي بعدم اضطرار «ديزني» لمواجهة دعوى قضائية أخرى تتعلق بحقوق الطبع والنشر من الرسام المتحرك لأنه رفع الدعوى بعد فوات الأوان. وفي القضية السابقة، كتبت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كونسويلو مارشال: «هناك قضية متنازع عليها تتعلق بواقع حقيقي للتشابه الجوهري والمذهل بين أعمال الطرفين». وخلصت القضية إلى أن أحد موظفي تلفزيون الرسوم المتحركة في «ديزني» ربما شاهد مادة محمية بحقوق الطبع والنشر لفيلم Bucky قبل بدء تطوير فيلم Moana، الذي صدر في عام 2016.

ونفت «ديزني» هذه المزاعم، إذ كتب المخرج رون كليمنتس في إعلان للمحكمة: «لم يكن فيلم موانا مستوحى من [وودال] أو مشروعه، وهو ما علمت به لأول مرة بعد رفع هذه الدعوى القضائية».