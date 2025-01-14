شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخديرها...تحقيقات موسعة في واقعة استدراج طالبة ثانوية وتصويرها عاريـة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت النيابة العامة المصرية قرارًا ببدء تحقيقات موسعة في واقعة استدراج طالبة ثانوية إلى مبنى تحت الإنشاء، حيث تعرضت للتخدير والتحرش من قبل 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت الواقعة بعد أن زعم الشباب الاحتفال بيوم ميلاد أحدهم، واستغلوا الفرصة لتنفيذ جريمتهم.



ووفقًا للتحقيقات، قام الشباب الأربعة باستدراج الطالبة إلى المبنى تحت ذريعة الاحتفال، ثم قدموا لها عصيرًا يحتوي على مادة مخدرة.

وبعد أن فقدت وعيها، قاموا بتجريدها من ملابسها والتحرش بها، بينما قام أحدهم بتصوير الفيديو، وقاموا لاحقًا نشر المقاطع المصورة على جروبات النادي، مما أدى إلى فضح الفتاة أمام الجميع.

وقررت النيابة إرسال مقطع الفيديو إلى المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصه وتحديد ما إذا كان قد تم تعديله أو تزويره، كما طلبت النيابة تحريات أمنية موسعة للوقوف على تفاصيل الواقعة، وتم القبض على المتهمين الأربعة الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.