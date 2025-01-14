شكرا لمتابعة خبر عن مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة ووزارة الحج يُطلقان “معجم مصطلحات الحاج والمعتمر” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة، بالتَّعاون مع وزارة الحج والعمرة، “معجم مصطلحات الحاج والمعتمر”، ضمن مشاركته في “مؤتمر ومعرض الحج”؛ إذ يوثِّق المعجم المصطلحات المرتبطة بمناسك الحج والعمرة مع تعريفاتها، على نحوٍ يسهم في تسهيل الفهم والتَّواصل بين الحجَّاج والمعتمرين من جميع الجنسيَّات، وتعزيز الوعي بمناسك الحج عالميًّا.

وأوضح الأمين العام للمجمع الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، أنّ المعجم يهدف إلى خدمة الحجَّاج والمعتمرين؛ بتقديم مصدر موثوق شامل يضمُّ مصطلحات تتعلق بالمناسك، والمشاعرالمقدَّسة، والأدعية، ضمن مبادرات المجمع السَّاعية لتوفير مصادر لغويَّة موثوقة في منصَّة “سِوَار” للمعاجم الرَّقميَّة، موضحًا أهميَّة تعزيز الشَّراكات مع الجهات المعنيَّة، ومُشيدًا بالتَّعاون مع وزارة الحج والعمرة في تطوير هذا المشروع الذي يعكس الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للحجَّاج والمعتمرين.

ويقدِّم المعجم المصطلحات بست لغات، هي: العربيَّة، والإنجليزيَّة، والتركيَّة، والأورديَّة، والفارسيَّة، والفرنسيَّة، والماليزيَّة؛ ليكون مرجعًا متعدِّد اللُّغات يخدم ثقافات مختلفة؛ سعيًا لنشر المعرفة بمناسك الحج والعمرة بين الشُّعوب الإسلاميَّة وغيرها، وتعزيزًا للتَّواصل بين الحجَّاج النَّاطقين بلغات مختلفة.

وتؤكِّد جهود المجمع اللُّغويَّة في هذا المجال، دوره الإستراتيجيَّ في خدمة القطاعات المحوريَّة المختلفة؛ إذ أسهم خلال المدَّة الماضية في إطلاق معاجم عديدة مُتخصِّصة، بالتَّعاون مع العديد من القطاعات الحكوميَّة؛ منها: “معجم مصطلحات الإعلام”، و”معجم المصطلحات الموسيقيَّة”، و”معجم مصطلحات الإبل”.

يُذكَر أنَّ مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة يسعى بمبادراته، وبرامجه، ومشروعاته اللُّغويَّة المتنوِّعة إلى المحافظة على سلامة اللُّغة العربيَّة، وهُويَّتها اللُّغويَّة، ودعمها نطقًا وكتابةً، وتيسير تعليمها وتعلُّمها داخل المملكة وخارجها.