شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: نشهد حالياً أقرب مسافة بين الأرض والشمس… فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، أننا نشهد حالياً أقرب مسافة بين الأرض والشمس.

وقال الزعاق من خلال برنامج “تقويم” على قناة العربية: “كل الكون متحرك ولا يوجد شيء ثابت، فالقمر والشمس والنجوم متحركة وكل في فلك يسبحون ” .

وتابع الزعاق: “من لوازم الحركة التكوير ‘التدوير’، فالأرض والشمس والنجوم كلها مكورة، والأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة ويتولد عنه الليل والنهار ” .

وأضاف الزعاق ، ” الأرض تدور حول الشمس كل عام، وأقرب مسافة بين الأرض والشمس تكون في مثل هذه الأيام في عز الشتاء ويكون شعاع الشمس مائلاً، بينما تكون أبعد مسافة بين الشمس والأرض في عز الصيف ويكون الشعاع عمودياً ” .

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