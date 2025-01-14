عبد المجيد عبد الله يصنع التاريخ.. أول فنان عربي في أول سلسلة تُطلقها "بيلبورد العالمية"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 05:50 مساءً - حقّق "أمير الطرب" عبد المجيد عبد الله، إنجازاً تاريخياً يُضاف إلى مسيرته الفنية الحافلة، مع اختياره للمشاركة في السلسة الأولى التي تطلقها بيلبورد العالمية، كأول فنان عربي يحظى بهذا الاعتراف العالمي الرفيع.

ستضمّ السلسلة الأولى، نخبة من النجوم من كل أنحاء العالم، مثل النجمة البريطانية دوا ليبا، والنجم الصيني يانغ كون، والنجم الهندي ديلجيت دوسانج وغيرهم.

تسليط الضوء على الفنانين الذين لعبوا دوراً محورياً بصناعة الموسيقى

ومن المتوقّع أن تساهم هذه السلسلة في نسختها الأولى بتسليط الضوء على الفنانين الذين لعبوا دوراً محورياً بتشكيل المشهد الموسيقي، والاحتفاء بهم على نطاق واسع كجزء أساسي من الصناعة الموسيقية العالمية في التاريخ المعاصر.

عبد المجيد عبد الله توّج بجائزة "الإنجاز مدى الحياة"

وجاء هذا التكريم عقب إطلاق النسخة الأولى من حفل "جوائز بيلبورد عربية للموسيقى" يوم 11 ديسمبر 2024 في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، والذي توّج خلاله الفنان السعودي الشهير بجائزة "الإنجاز مدى الحياة"، بالإضافة إلى جائزتي "فنان العام" و"أفضل فنان" عن فئة الأغنية الخليجية.

وعن هذا الإنجاز التاريخي، قالت هانا كارب، مديرة التحرير في "بيلبورد": "إن حضور الفنان السعودي الشهير عبد المجيد عبد الله في سلسلة بيلبورد العالمية الأولى يُشكّل إنجازاً استثنائياً ويُبرز المكانة الرفيعة للفن العربي والموسيقى السعودية على الساحة العالمية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُجسّد الدور المتنامي والمؤثّر للفنانين العرب في تشكيل ملامح الثقافة الموسيقية عالمياً، لاسيما وأن هذه السلسلة تعكس الامتداد العالمي لبيلبورد وتأثيرها العميق، وتحتفي بالفنانين وإنجازاتهم الخالدة".

من جهته، قال رامي زيدان، المدير التنفيذي لـ"بيلبورد عربية": "إن وجود الموسيقى السعودية والعربية متمثّلة بأمير الطرب عبد المجيد عبد الله، هو مدعاة للفخر والاعتزاز بالرحلة الطويلة والشيّقة التي اجتازتها الموسيقى العربية للوصول إلى أهم المنصّات العالمية"، مشيراً إلى أهمية الدور الطموح الذي تلعبه "بيلبورد عربية" وحفل جوائزها الذي أطلق بداية الشهر الجاري، في تسليط الضوء على إنجازات الفنانين العرب، وأيضاً مدّ الجسور بينهم وبين المنصّات والشراكات العالمية.

عبد المجيد عبدالله - الصورة من المركز الصحفي

الاحتفاء بمسيرة عبد المجيد عبد الله

وسيحتفي الإصدار الخاص بالفنان السعودي المخضرم عبد المجيد عبد الله ضمن السلسلة الأولى لـ"بيلبورد العالمية"، بتاريخه الحافل الممتدّ منذ أكثر من أربعين عاماً، قدم خلالها أعمالاً خالدة تجاوزت حدود الزمن والجغرافيا. إذ يواصل أمير الطرب تصدّر القوائم وشبّاك التذاكر، ما يعكس تأثيره البارز والوازن في الساحة الموسيقية، ويؤكد مكانته الرائدة.

يُذكر أيضاً أن الفنان العابر للأجيال يحظى بحضور راسخ في قوائم "بيلبورد عربية"، حيث تحافظ أغنياته على موقعها في "هوت 100" و"100 فنان" إضافة إلى تصدره المنتظم لقائمة "أعلى 50 أغنية خليجية".

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