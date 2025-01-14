شكرا لمتابعة خبر عن رصد نمر عربي يركض بسرعة رهيبة بجبال صبح.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصد أحد المتواجدين في جبال صبح بمنطقة المدينة المنورة نمر عربي يركض بسرعة رهيبة.

وأبدى الرجل سعادته برصد هذه اللحظة أثناء وجوده بالمنطقة أمس، الإثنين، مشيرا إلى أن النمر سريع للغاية.

وأظهر المقطع المصور للواقعة النمر وهو يقفز من مكان لآخر ويركض مسرعا دون توقف.

يذكر أن النمر العربي يعد من الأنواع المهددة بالانقراض بشدة منذ عام 1996، وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على برنامج إكثار النمر العربي، وذلك كجزء أساسي من إستراتيجية الهيئة لإعادة التوازن البيئي.

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